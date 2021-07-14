Искали сутки: в Одесской области вытащили из воды мертвого рыбака

Мужчина исчез в городе Черноморск.
Спасатели нашли мужчину, который занимался подводным рыболовством и исчез в районе яхт-клуба в городе Черноморск, что в Одесской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Муж ушел рыбачить на расстояние 200 метров от берега моря около 11:00 13 июля. О его исчезновении спасателям сообщили в 15:40.
Работники коммунальной спасательной службы Черноморская обследовали 1 квадратный километр поверхности воды.
Сегодня, 14 июля, к поискам привлекли 6 спасателей и 1 плавсредство аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Уже в 14:15 водолазы обнаружили тело погибшего мужчины на расстоянии 150 метров от берега. Во время поисковых работ спасатели обследовали 5000 квадратных метров морского дна и 6 квадратных метров водной поверхности.
В ГСЧС отметили, что за последние сутки — четыре утопленника. А с начала года в Одесской области вода уже унесла жизни 16 человек.
Напомним, на одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. При этом его оставили у берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.