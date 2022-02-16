Искали восемь дней: в Ровенской области на полигоне нашли мертвым 28-летнего военного

Полиция расследует причины трагедии.
В Ровенской области 16 февраля на территории полигона нашли мертвым 28-летнего военного, который загадочно исчез 8 февраля.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
По данным следствия, 28-летний военный из Волыни проходил службу по контракту в Житомирской области. На Ровенском полигоне военный проходил обучение. Мужчина 8 февраля с разрешения руководства покинул место службы. В последний раз его видели в с. Тучин бывшего Гощанского района.
"По результатам предварительного осмотра судебным экспертом — признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", — говорится в сообщении.
В полиции открыли производство по ч. 1 статьи 115 УК. Продолжается следствие.
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