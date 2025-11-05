"Искандер-М" стал более сложной целью для Patriot: Игнат объяснил почему

Искандер. / © Associated Press

Ракета "Искандер-М" может совершать незначительные колебания во время захода на цель. Именно этот факт усложняет работу системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "РБК.Украина".

Игнатий объяснил, что Patriot сбивает баллистику в автоматическом режиме. Поэтому этой системе сложнее точно вычислить момент перехвата маневрируемой ракеты во время полета.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты ущерба как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", - подчеркнул представитель ПС.

По его словам, агрессорка Россия существенно увеличила количество пусков "Искандеров-М" по сравнению с предыдущими годами. Русские начали применять эти ракеты чаще и больше, по разным направлениям, в сочетании с другими средствами – БпЛА, крылатыми ракетами.

"В свою очередь, это тоже усложняет их ущерб. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении - она не может видеть и поражать враждебные цели на 360 градусов", - пояснил Игнат.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что Россия усовершенствовала КАБы, производя новый тип управляемых модульных планировочных бомб. Теперь они оснащены турбореактивным двигателем. Это значительно увеличило радиус действия боеприпасов до 200 километров.

