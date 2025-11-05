ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

"Искандер-М" стал более сложной целью для Patriot: Игнат объяснил почему

Российская армия существенно увеличила количество пусков "Искандеров-М".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Искандер.

Искандер. / © Associated Press

Ракета "Искандер-М" может совершать незначительные колебания во время захода на цель. Именно этот факт усложняет работу системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "РБК.Украина".

Игнатий объяснил, что Patriot сбивает баллистику в автоматическом режиме. Поэтому этой системе сложнее точно вычислить момент перехвата маневрируемой ракеты во время полета.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты ущерба как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", - подчеркнул представитель ПС.

По его словам, агрессорка Россия существенно увеличила количество пусков "Искандеров-М" по сравнению с предыдущими годами. Русские начали применять эти ракеты чаще и больше, по разным направлениям, в сочетании с другими средствами – БпЛА, крылатыми ракетами.

"В свою очередь, это тоже усложняет их ущерб. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении - она не может видеть и поражать враждебные цели на 360 градусов", - пояснил Игнат.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что Россия усовершенствовала КАБы, производя новый тип управляемых модульных планировочных бомб. Теперь они оснащены турбореактивным двигателем. Это значительно увеличило радиус действия боеприпасов до 200 километров.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie