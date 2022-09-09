"Искандеры", "Калибры" и "С-300": эксперт рассказал, на сколько лет России хватит ракет

Из-за устарения ракеты к системам С-300 нужно выводить из боевого состава, но вместо утилизации Россия стреляет ими по Украине.

Из-за дефицита Россия реже стреляет "Искандерами", а также бережет ракеты типа "Калибр". А вот старых ракет к системам С-300 РФ хватит еще не менее чем на три года для ударов по территории Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в подкасте "Украинской правды" "(не)Безпечна крина".

"У них дефицит "Искандеров", у них осталось меньше 200 – это реальность. "Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они забросали в район Киева, с территории Беларуси", — рассказал он.

Скибицкий говорит, что чаще всего по Украине оккупанты запускают старые ракеты к системам С-300, которые нужно утилизировать.

"Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет РФ. Мы посчитали: С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинству из них лет 35-40. Это действительно ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их около 7 тысяч. Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если посчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", — считает он.

По его словам, россияни могли производить в год 150-180 ракет типа "Калибр". "И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства", – объяснил Скибицкий.

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