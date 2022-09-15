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"Искренне благодарен": Зеленский пообщался с актером Бенедиктом Камбербетчем (фото)

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"Искренне благодарен": Зеленский пообщался с актером Бенедиктом Камбербетчем (фото)

Фото: Владимир Зеленский

Зеленский поблагодарил актера за солидарность.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем по видеосвязи.

Об этом президент сообщил на своей странице в Телеграм.

Зеленский написал, что он искренне благодарен актеру за солидарность с нашим государством и гражданами.

"Важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных. И такие известные люди помогают нам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину", – отметил президент.

© Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский

Напомним, кортеж президента Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве.

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