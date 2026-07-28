"Искренне любил свое дело": преподаватель МАУП погиб во время удара ракетами под Киевом

Александр Гордиенко / © Фото из открытых источников

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В результате российского ракетного удара по Киевской области погиб преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Александр Гордиенко.

О трагической потере сообщили на официальном сайте учебного заведения.

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В МАУП сообщили, что жизнь Александра Гордиенко оборвалась 24 июля в результате российского ракетного удара.

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«С глубокой грустью сообщаем, что 24 июля в результате ракетного удара трагически погиб Гордиенко Александр Николаевич — преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП», — отметили в вузе.

Каким его запомнили коллеги и студенты

В учебном заведении подчеркнули, что Александр Гордиенко был высококвалифицированным преподавателем, искренне любившим свою профессию и всегда охотно делившимся знаниями и опытом со студентами.

Коллеги вспоминают его как человека, уважаемого за профессионализм, человечность, готовность помочь и поддержать. Его вклад в развитие факультета, как отмечают в МАУП, останется в памяти академического сообщества.

Коллектив Межрегиональной академии управления персоналом выразил искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Александра Гордиенко.

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В сообщении отмечается, что академическое сообщество разделяет боль невосполнимой потери и сохраняет светлую память о своем коллеге.

Александр Гордиенко / © Фото из открытых источников

Удар ракетами по выставке в Киевской области — последние новости

Напомним, по делу о российском ракетном ударе по выставке на полигоне в Киевской области могут появиться новые подозреваемые. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые организовывали мероприятие и отвечали за безопасность. Следствие проверяет, как приглашали участников, соблюдены ли меры безопасности и как Россия узнала о месте и времени проведения.

Также, военная корреспондентка Юлия Кириенко заявила, что количество погибших и раненых в результате российского удара по выставке на полигоне под Киевом может быть значительно больше официальных данных. По ее словам, на мероприятии находились более 300 человек, а 10 погибших — это лишь тела, которые удалось собрать.

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