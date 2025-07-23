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- Украина
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Искренне поражены: НАБУ и САП поблагодарили украинцев за поддержку на акциях протеста
В НАБУ заявили, что продолжают работать и далее отстаивать независимость расследований от вмешательств.
Коллективы НАБУ и САП поблагодарили украинцев за поддержку во время акций протеста против законопроекта №12414.
Об этом появилось сообщение на странице НАБУ в соцсетях.
«Коллектив НАБУ искренне поражен поддержкой, которую мы сегодня увидели во время спонтанных мероприятий во многих городах страны», — говорится в сообщении.
В НАБУ выразили благодарность каждому, кто поддержал институт.
«Это для нас очень важно и очень ощутимо. Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашему институту. И сделаем все, чтобы оправдать ее. Особенно поразила решительная позиция молодежи — будущего страны, ради которого мы работаем», — отметили в НАБУ.
Напомним, 22 июля украинцы выступили против скандального закона по НАБУ и САП.
В этот же день Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12414. Он фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняет их деятельность генпрокурору.