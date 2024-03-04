"Искренне" ухаживал за чужой бабушкой: на границе задержали очередного уклониста

На Закарпатье мужчина пытался незаконно пересечь границу. Он хотел выехать вроде как сопровождающий пожилой женщины, нуждающейся в помощи.

Об этом пишет Госпогранслужба.

Как отмечается, мужчина сказал, что пожилая женщина является бабушкой его жены. Но очень быстро оказалось, что такие себе "семейные связи" на границе уже демонстрировал не только он. Пограничники выяснили, что старушка уже выезжала за границу в сопровождении другого мужчины, не вернувшегося в Украину.

"После отказа в пересечении границы гражданин не отчаялся, а оперативно предоставил паспорт, внутри которого лежали 1 000 долларов. От предложенных средств инспектор отказался, а взяткодателю грозит уголовная ответственность", – резюмировали в ГПСУ.

Ранее в Одесской области задержали двух "бегунов"-уклонистов, которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.

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