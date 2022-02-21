Искры из-под машины: на Буковине сняли на трассе легковушку с огненным колесом

Водитель чуть не вогнался в дерево.
Легковушка с огненным колесом проехался по трассе на Буковине.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 февраля.
Водителя сигналили встречные водители, но тот не реагировал. Авто наклонило в сторону. Затем машину занесло на обочину и шофер чуть не вогнался в дерево.
Кадры разлетелись соцсетями. Пользователи возмущены. Мол, мужчина такой поездкой повредил несколько километров дороги. Автор видео сообщает: этого водителя уже вроде бы неоднократно штрафовали за нарушение ПДД.
Как сообщалось, на Закарпатье легковушка на бешеной скорости проломила стену и оказалась в комнате. В это время в доме была семья с двумя детьми, машина остановилась в полуметре от их кроватей.
Читайте также:
- ДТП в Николаевской области: фура протаранила колонну военной техники, есть пострадавший (видео)
- Масштабная авария: в Одессе Chevrolet на переходе сбило ребенка и протаранило три автомобиля (фото)