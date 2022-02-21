Искры из-под машины: на Буковине сняли на трассе легковушку с огненным колесом

Искры из-под машины: на Буковине сняли на трассе легковушку с огненным колесом

Водитель чуть не вогнался в дерево.

Легковушка с огненным колесом проехался по трассе на Буковине.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 февраля.

Водителя сигналили встречные водители, но тот не реагировал. Авто наклонило в сторону. Затем машину занесло на обочину и шофер чуть не вогнался в дерево.

Кадры разлетелись соцсетями. Пользователи возмущены. Мол, мужчина такой поездкой повредил несколько километров дороги. Автор видео сообщает: этого водителя уже вроде бы неоднократно штрафовали за нарушение ПДД.

Как сообщалось, на Закарпатье легковушка на бешеной скорости проломила стену и оказалась в комнате. В это время в доме была семья с двумя детьми, машина остановилась в полуметре от их кроватей.

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