Искусная работа: на Донетчине ВСУ дроном ликвидировали автомобиль "Урал" (фото)

ВСУ в Донецкой области ликвидировали автомобиль "Урал" одного из подразделений 120-й артиллерийской бригады. Двое военнослужащих армии РФ получили незначительные ранения.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Досье Шпиона".

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Автомобиль транспортировал 152 мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", а также артиллерийские боеприпасы. В частности, там было ориентировочно 30 единиц управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь". В результате детонации содержимого кузова уничтожено все.

"Также следует отметить, что автомобиль был защищен системой РЭБ "Ромашка", которая используется для защиты транспортных средств от воздействия дронов противника", – отмечается в сообщении.

Уничтоженный российский автомобиль "Урал"

Напомним, ночью против 7 сентября беспилотники СБУ ударили по составу боеприпасов и техники в Воронежской области. Местные власти срочно эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов.

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