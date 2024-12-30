Искусная совместная работа: ГУР и ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами (видео)

Наши воины передали "горячий" привет оккупантам.
ГУР и ОСУВ "Таврия" отработали по штабу армии РФ. Уничтожены не менее 6 захватчиков.
Об этом пишет Главное управление разведки МО Украины.
"Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар ― штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения", ― написали в ГУР.
Ранее на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре вражеских объекта с телекоммуникационным оборудованием. Речь идет о незаконном операторе связи "Феникс".
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