Искусная совместная работа: ГУР и ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами (видео)

ГУР и ОСУВ "Таврия" отработали по штабу армии РФ. Уничтожены не менее 6 захватчиков.

Об этом пишет Главное управление разведки МО Украины.

Украинские бойцы уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами

"Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар ― штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения", ― написали в ГУР.

Ранее на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре вражеских объекта с телекоммуникационным оборудованием. Речь идет о незаконном операторе связи "Феникс".

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