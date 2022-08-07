Искусственно делают пробки и окапываются в уникальных лесах: стало известно, как оккупанты прикрываются гражданскими

Каховская ГЭС на Херсонщине тоже является стратегическим объектом. В случае, если оккупанты нанесут повреждения на ГЭС, большое количество населенных пунктов может затопить.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, на проезжей части Каховской ГЭС россияне установили блокпосты и искусственно сделали пробку из гражданских авто, задерживая специально авто, и опрокидывая в это время военную технику.

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"Каховская ГЭС — это тоже стратегический объект. Если оккупанты нанесут повреждения на ГЭС, это приведет к затоплению большого количества населенных пунктов. Они вместе с людьми просто уйдут под воду. Такие стратегические объекты должны быть под международной защитой", — сказал он. Хлань.

Он отметил, что российские войска намеренно создают свои базы на стратегических объектах, где они не будут уничтожены ВСУ. В частности, они окапываются в уникальных лесах Херсонской области, искусственно насаженных для сохранения экосистемы региона. Вместо этого оккупанты обустраивают свои блиндажи, роют окопы, понимая, что туда ВСУ не будет стрелять, чтобы не уничтожать эти леса.

К слову, 20 мая издание "Центр журналистских расследований" со ссылкой на жителей Новой Каховки сообщило, что на Каховской ГЭС сбрасывают большие объемы воды, которая затапливает Новую Каховку. По информации издания, на гидроэлектростанции вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в больших объемах, поскольку не работают два гидроагрегата, которые не могут отремонтировать из-за оккупации. В результате уже затопило набережную и городской парк имени Степана Фалдзинского в Новой Каховке. Под угрозой – окрестные села и Херсон.

Как сообщалось, в конце мая вода из ГЭС частично затопила Новую Каховку, но оккупанты не позволяют провести ремонт.

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