Искусственный интеллект поможет перехватывать российские дроны в Украине: подробности

F-35 / © Associated Press

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Украинская Odd Systems, известная разработкой и поставкой тепловизионных камер Kurbas, объявила о начале стратегического партнерства с датской Terma Group, которая известна в Украине своими контейнерами-пилонами PIDS+ и ECIPS+ для F-16 украинских Воздушных сил.

Об этом пишет Defense Express.

Отметим, что датская Terma действительно имеет очень широкую сферу деятельности, поскольку занимается радиолокационными станциями наземного и морского базирования, включая специализированные на обнаружении дронов, а также авионику. Что касается последнего, то речь идет и о комплектовании F-35 более 80 критически важных компонентов, включая части фюзеляжа, пилоны и радарную электронику.

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А также, как подчеркнуто в объявлении о партнерстве с украинской стороны, Terma «известна своими возможностями интегратора и работой с разными сенсорами».

Пилон типа PIDS+ и ECIPS+ на украинском F-16 / © Defence express

И хотя в сообщении от Odd Systems не были указаны конкретики о направлении сотрудничества, в самой датской Terma прямо написали, что они будут поставлять «передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомленности для проверенных в боевых условиях беспилотных платформ Odd Systems». Добавив, что «это сотрудничество объединяет лучшие достижения западной оборонной инженерии с украинскими военными инновациями».

Как раз объединение этих компетенций позволит, как отмечает Terma, разработать «мощный комплекс перехватчиков дронов, способный идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать различные воздушные угрозы — от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальнобойных дронов».

Что касается указанных датчанами «проверенных в боевых условиях беспилотных платформ Odd Systems», которые в будущем комплексе, очевидно, будут выполнять роль «эффектора», то есть зенитных дронов, то украинская компания уже поставляет платформу воздушного перехватчика FPV «Горская-12».

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«Горская-12» / © Defense Express

Со стороны Defense Express отметим, что пока достаточно рано предположить финальный вид самого комплекса противодействия дронам. При этом внимание следует обратить именно на слово комплекс, означающий решение, объединяющее в себе средства обнаружения и уничтожения целей.

Но опыт датчан может быть использован, например, как для радиолокационной системы обнаружения дронов, так и для системы наведения перехватчика на цель. В то же время речь не идет об абсолютно готовом решении, которое за пару минут интегрируют в украинское готовое решение, потому что Terma объявила о наборе инженеров и других специалистов под этот проект.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение о перехватчиках «Шахедов» и других дронов.