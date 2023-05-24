Искусственный интеллект создал персонажей из "Гарри Поттера" на службе в ВСУ – видео

В Минобороны опубликовали видео персонажей из "Гарри Поттера" на службе в украинской армии.
Искусственный интеллект сгенерировал изображение героев романа "Гарри Поттера", если бы они служили в рядах Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны Украины.
"В мире литературы есть много персонажей, мечтающих присоединиться к #UAarmy – стать на сторону добра", — говорится в сообщении.
Так, на видео, Гарри Поттер, Рональд Уизли, Драко Малфой, Хагрид и другие герои саги изображены в военной форме ВСУ.
Есть много людей в мире литературы, которые провоцируют работу #UAarmy — side good. @jk_rowling— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 23, 2023
AI by @caton .lab pic.twitter.com/Reblg8gOZ4
Напомним, в Минобороны показали "Бавовнятко", которе сжигает базы оккупантов.
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