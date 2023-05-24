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Искусственный интеллект создал персонажей из "Гарри Поттера" на службе в ВСУ – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
574
Время на прочтение
1 мин
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Искусственный интеллект создал персонажей из "Гарри Поттера" на службе в ВСУ – видео

ИИ создал персонажей из "Гарри Поттера" на службе в ВСУ. Фото: скриншот с видео.

В Минобороны опубликовали видео персонажей из "Гарри Поттера" на службе в украинской армии.

Искусственный интеллект сгенерировал изображение героев романа "Гарри Поттера", если бы они служили в рядах Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовало Министерство обороны Украины.

"В мире литературы есть много персонажей, мечтающих присоединиться к #UAarmy – стать на сторону добра", — говорится в сообщении.

Так, на видео, Гарри Поттер, Рональд Уизли, Драко Малфой, Хагрид и другие герои саги изображены в военной форме ВСУ.

Напомним, в Минобороны показали "Бавовнятко", которе сжигает базы оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
574
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