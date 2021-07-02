Искусство среди мусора: в Днепре на полигоне состоялся арт-пленэр

Перформанс на полигоне организовали для экосознания горожан.

В Днепре устроили арт-пленэр прямо на полигоне твердых бытовых отходов. Несмотря на запах — под крики птиц и гул мусоровозов — за кисти и валики взялись несколько десятков студентов и школьников.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 июля.

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На фоне отходов они разрисовали водовозку. Старенький ЗИЛ используют, чтобы гасить возможные пожары. Чтобы украсить машину от колес и до крыши-участники пленэра использовали более 70 литров краски. Каждый мог украсить машину в собственный способ. В таком раскрашенном виде водовозка и в дальнейшем будет оставаться на дежурстве.

Перформанс на полигоне организовали для экосознания горожан. Ежедневно сюда везут от двух до четырех тысяч тонн отходов. И такие объемы коммунальщики здесь сортировать не в силах.

"Когда смотришь, рука не поднимается что-то выбросить — то, чему можно еще дать вторую жизнь. Как-то я пытаюсь перебирать. Вот бутылки можно сдать — их еще раз переделают", — сказала Валерия Третьякова, студентка.



"Сколько бы коммунальщики не убирали, но когда жители мусорят, причем специально, безответственно, и не хотят сделать то немногое, что они могут, то, конечно, так не годится. Вот такие акции привлекут и внимание, и как-то тронут душу", — добавил Олег Семенко, директор городского Департамента экологической политики.

Новости Украины: в Днепре устроили арт-пленэр прямо посреди мусора

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