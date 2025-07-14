Искусство во имя помощи: Фонд Андрея Матюхи присоединился к международной инициативе ORIGAMI for UKRAINE

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Примером этого стал благотворительный проект ORIGAMI for UKRAINE, реализованный в Украине 9 апреля при поддержке Андрея Матюхи . Удивительную арт-инсталляцию с благородной миссией разместили на фасаде Музея истории Киева. Посетить объект можно до окончания тёплого сезона.

5000 птиц изготовлены из блестящей металлизированной бумаги в рамках тесного сотрудничества художников, дипломатов, детей и благотворителей из разных стран. Автором инсталляции стал давно признанный в мировом арт-сообществе бельгийский художник Шарль Кайсин. Он прославился своими работами с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch. Над проектом также работали воспитанники Киевского дворца детей и юношества. Школьники собственноручно складывали сверкающие фигурки, добавляя арт-объекту новые смыслы. За каждой птицей стоит идея солидарности и действия.

Во Фонде Андрея Матюхи считают, что подобные инициативы — это настоящая необходимость сегодня и способ сказать «мы не сломались», но другими словами.

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Проект ORIGAMI for UKRAINE уже привлёк внимание общественности. Десятки тысяч людей побывали у инсталляции, среди них — почетные гости: посол Испании, мэр Осло, заместитель мэра Лейпцига и другие. Об инициативе заговорили СМИ, в том числе и зарубежные.

Сегодня уже собрано более 55 тысяч евро на медицинское оборудование для одного из реабилитационных центров Киева. Каждый желающий может присоединиться к сбору, купив символическую птицу за 10 евро.

«ORIGAMI for UKRAINE превращает эмоцию в конкретную помощь. Это и есть современная благотворительность, когда красота имеет направление и цель», — подчеркнул Андрей Матюха .