Испанская школа без стыда и стресса: украинка рассказала, как там учат детей
Украинка в Испании рассказала о системе образования заграницей, которая кардинально отличается от украинской.
Украинка Ирина, которая вместе с сыном переехала в Испанию, рассказала о существенных отличиях между украинской и испанской системами образования. В частности она обратила внимание на то, что в Испании к возможности оставить ребенка на второй год относятся спокойно.
Об этом она рассказала в своем блоге в ТикТок.
«Лучше ребенок усвоит знания и будет чувствовать себя уверенно», — поделилась Ирина, чей ребенок в этом году пошел в первый класс.
Ключевые отличия испанской системы
Обязательно образование с 6 лет. По словам украинки, даже если ребенок продолжает учиться онлайн в украинской школе, его обязательно нужно записать в местное учебное заведение. В противном случае могут возникнуть проблемы с полицией и социальными службами.
Типы школ и формы. В Испании есть государственные, получастные и частные школы. В частных и получастных заведениях учащиеся носят обязательную форму, стоимость комплекта которой может достигать 100–300 евро. В государственных школах форма отсутствует.
Дошкольное образование. Детей можно отдавать в ясли с 4 месяцев, а большинство посещает сад при школе до 6 лет, хотя это необязательно. Начальное образование длится с 6 до 12 лет.
