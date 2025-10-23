Испанская школа без стыда и стресса: украинка рассказала, как там учат детей

Школа / © ONET

Украинка Ирина, которая вместе с сыном переехала в Испанию, рассказала о существенных отличиях между украинской и испанской системами образования. В частности она обратила внимание на то, что в Испании к возможности оставить ребенка на второй год относятся спокойно.

Об этом она рассказала в своем блоге в ТикТок.

«Лучше ребенок усвоит знания и будет чувствовать себя уверенно», — поделилась Ирина, чей ребенок в этом году пошел в первый класс.

Ключевые отличия испанской системы

Обязательно образование с 6 лет. По словам украинки, даже если ребенок продолжает учиться онлайн в украинской школе, его обязательно нужно записать в местное учебное заведение. В противном случае могут возникнуть проблемы с полицией и социальными службами.

Типы школ и формы. В Испании есть государственные, получастные и частные школы. В частных и получастных заведениях учащиеся носят обязательную форму, стоимость комплекта которой может достигать 100–300 евро. В государственных школах форма отсутствует.

Дошкольное образование. Детей можно отдавать в ясли с 4 месяцев, а большинство посещает сад при школе до 6 лет, хотя это необязательно. Начальное образование длится с 6 до 12 лет.

