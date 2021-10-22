Испанский лоукостер откроет прямые рейсы из Киева в Париж: когда начнет летать и какая будет стоимость билета

Испанский лоукостер откроет прямые рейсы из Киева в Париж: когда начнет летать и какая будет стоимость билета

Авиакомпания будет летать между столицами два раза в неделю.

Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж с билетами от 30 евро в одну сторону.

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Как сообщает Аvianews, в декабре вылеты будут выполняться в разные дни, с января — по вторникам и воскресеньям.

Отмечается, что Vueling будет использовать аэропорт Борисполь в Киеве и Орли в Париже. Орли наиболее близко расположен к центру французской столицы — это городской аэропорт, его можно сравнить с Жулянами в Киеве.

Расписание рейсов Vueling Париж-Киев-Париж будет таким:

Париж 6:55 — Киев 11:05, вторник, воскресенье

Киев 12:10 — Париж 14:35, вторник, воскресенье

Как пишет Аvianews, запуск рейса Киев-Париж лоукостером Vueling стал возможен после того, как Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиапространстве. В рамках первого этапа имплементации договора авиакомпании ЕС и Украины смогут летать по любым маршрутам между странами неограниченное количество раз.

Напомним, 12 октября на саммите Украина-ЕС в Киеве наконец было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом, что даст толчок к появлению новых авиамаршрутов и удешевлению билетов.

Украина и Евросоюз подписали соглашение о едином авиапространстве

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