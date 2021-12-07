Испанский лоукостер Vueling Airlines начинает летать в Украину: куда и откуда будет курсировать

Испанский лоукостер Vueling Airlines начинает летать в Украину: куда и откуда будет курсировать

Vueling будет летать в Международный аэропорт "Борисполь" из парижского аэропорта Орли.

Испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines от 7 декабря приступил к регулярным пассажирским рейсам между Парижем и Киевом. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждую вторник и воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта " Борисполь ".

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Как отмечается, теперь в аэропорт "Борисполь" осуществляют перевозки 38 авиакомпаний по 118 направлениям.

"Начало сотрудничества с Vueling очень важно для нас, ведь еще один европейский лоукост подтвердил свой интерес к Украине. Желаем авиакомпании довольных клиентов, безопасных полетов и новых маршрутов", — поздравил экипаж авиакомпании Алексей Дубревский, генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь".

Он также подчеркнул, что начало сотрудничества свидетельствует о быстром возобновлении пассажирских перевозок, а также о том, что наша стратегия привлечения новых перевозчиков и расширения сети работает и приносит определенные результаты.

Как говорится в сообщении, компания Vueling будет летать в Международный аэропорт "Борисполь" из парижского аэропорта Орли. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждую вторник и воскресенье.

Напомним, самый большой лоукостер Европы Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).

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