Исполняющий обязанности мэра Чернигова заявил об обыске ДБР и назвал вероятную причину

Чиновник связывает обыск в квартире со своей корреспонденцией в Сети.

В четверг, 26 октября, исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил об обыске квартиры представителями Государственного бюро расследований.

Об этом он сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

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Он это связывает с сообщением в Сети, в котором речь шла о попытках городской военной администрации избежать ответственности за ракетный удар России по драмтеатру.

"Ломятся в квартиру с обыском. ДБР. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главе Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре. Демократия? Нет, не слышали", — говорится в его сообщении.

Прессслужба ДБР по состоянию на утро не прокомментировала эту информацию.

Напомним, в Сумах начальника отдела по борьбе со взятками заподозрили во взяточничестве.

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