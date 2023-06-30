Использовал жесты и шепот: правоохранители рассказали детали дела нардепа Алексеева

Депутат вроде бы обещал использовать свои связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы.

В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачила народного депутата, который за деньги якобы через суд должен был пообещал одному из иностранцев решить вопрос с получением статуса беженца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Услуги депутат оценил в 50 тысяч долларов – передача проходила в два транша – и правоохранителям удалось снять это на видео. Фигурантом оказался нардеп Сергей Алексеев, представляющий партию "ЕС".

Депутат вроде бы обещал использовать свои связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца. По этому делу подозреваемый сейчас только нардеп — причастность других проверяют.

На совместном брифинге СБУ, ГПУ и ДБР сообщили, что все встречи с клиентом нардеп назначал в элитных ресторанах, а деньги получал только у себя дома в закрытом коттеджном городке.

Замглавы СБУ Сергей Наумюк сообщил, что во время встречи фигурант использовал условности, жесты и шепот.

В свою очередь заместитель генпрокурора Антон Войтенко заявил, что подозреваемый осведомлен о формах, методах документирования того вида преступления, поскольку является заслуженным юристом Украины и имеет адвокатский опыт.

В Европейской Солидарности подозрение однопартийцу называют политическим заказом. В этом уверен и сам Сергей Алексеев. Он заявил, что дело связано с его адвокатской деятельностью.

Деньги говорит — это оплата за юридическую работу по делу, которое компания "Алексеев Боярчуков и партнеры" ведет уже более 2 лет. Наличие денег по делу не отрицает.

"Хочу подчеркнуть, что средства были получены для моего бывшего партнера, у которого вчера умер отец и рамках договора с юридической компанией. О взятке даже в обвинении речь не идет. Зато мне пытаются инкриминировать мошенничество, что не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти двухлетнего труда". адвокатов", — заявил Алексеев.

Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемого уже направили в суд во Львове.

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Подозрение в мошенничестве: СБУ разоблачила народного депутата

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил Елену Думу на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами, несмотря на оговорку антикоррупционных общественных организаций и западных партнеров.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко вышел из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.

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