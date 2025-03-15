Использовали ключи и разбитую бутылку: в Кременчугском районном ТЦК уклонисты нанесли себе увечья

25-летний мужчина демонстративно разорвал руки ключами после того, как узнал, что он признан годным к службе, в тот же день подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.

В Кременчугском районном ТЦК и СП произошло два случая уклонения от военной службы путем самоувечья.

Детали рассказали в Полтавском областном ТЦК и СП.

"Около 15 часов 14 марта 2025 года на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал скрести себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе. Около 18 часов в тот же день подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный", – говорится в сообщении.

В обоих случаях первичную медицинскую помощь предоставили врачи военно-врачебной комиссии.

Скорая помощь, прибывавшая по вызову дежурного ТЦК, констатировала тот факт, что угрозы жизни граждан не было. Но поскольку мужчины заявляли, что лучше убьют себя, чем встанут на защиту своей страны, их доставили в психиатрическое отделение.

"Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может", – говорится в сообщении.

В Полтавском областном ТЦК и СП отметили, что в обоих случаях граждане уже прошли ВВК и были признаны годными к военной службе (в том числе – психиатром). Соответственно, они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие. После лечения их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных.

Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самоувечья в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы.

Напомним, в Харькове работники ТЦК в балаклавах подрались с гражданскими: в ход пошли кастет и пистолет.

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