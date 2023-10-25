Использовали несколько тысяч яблок: украинские школьники создали портрет Шевченко и установили рекорд

Площадь портрета – 24,442 кв.м.
Школьники Новопетровского лицея в Одесской области создали портрет выдающегося украинского писателя Тараса Шевченко из семи тысяч яблок и установили рекорд.
Об этом сообщила руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
"Это — рекорд Украины, который зафиксирован в Новопетровском лицее Великомихайловской общины в Одесской области. Дети своими ручками создали из яблок портрет Шевченко. Для этого понадобилось 7004 яблока! Площадь портрета — 24,442 кв.м. Яблоки собраны из собственных" ", "Чемпион", "Фуджи", "Голден" и другие", — написала она.
Кроме того, дети из яблок составили известные слова, которые сейчас символичны для всей Украины: "Боритесь — поборите".
"Национальный Реестр Рекордов выражает благодарность невероятной команде рекордсменов – учителям, работникам лицея, ученикам, родителям. Даже не знаю, как вам теперь решиться разбирать это уникальное яблочное панно. Директор лицея Екатерина Лаптиенко – инициатор уже из нескольких рекордов. их поражает больше", — подытожила она.
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