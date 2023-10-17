Использование ATACMS и ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Президент заверил, что Украина "мощно отвечает на каждый риск и каждую угрозу".
Вечером, 17 октября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.
Заседание Ставки
Президент провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым.
"Ключевые военные и внешнеполитические вопросы. Совещание с руководителем ГУР. Продолжительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на каждую угрозу. Мощно отвечаем", — отметил глава государства.
Экономическая ситуация
Министр финансов Марченко проинформировал президента о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов. Недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка.
"Важное внимание к Украине. И важный вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институтов: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права", – сказал Зеленский.
Отношения с ЕС
По словам президента, Верховная Рада приняла необходимое решение для начала переговоров с Евросоюзом.
"Закон о политически значимых лицах – politically exposed persons – принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменная – в этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза", – отметил он.
Фронт
Президент особо отметил воинов 54-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые уничтожают врага на Лиманском направлении. И Соледарское направление: 92-я отдельная штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".
Также Владимир Зеленский подтвердил использование ATACMS на фронте.
"Особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", – отметил глава государства.
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Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ зимой снова может прибегнуть к энергетическому террору, но в большем масштабе.
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