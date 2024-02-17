Использование оружия Россией из Северной Кореи: что говорят ООН

В ООН отмечают необходимость соблюдения санкций Совета безопасности в контексте сообщений о применении РФ северокорейских баллистических ракет во время ударов по Украине.

Об этом в комментарии "Укринформ" сказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеющиеся механизмы для рассмотрения этих вопросов", — подчеркнул представитель Альянса.

Он также отметил, что у ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне могли применить ракеты из Северной Кореи во время массированной атаки РФ 15 февраля. Речь идет о ракетах КN-23, обломки которых уже находили после российских ударов.

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