Использование русского в соцсетях: языковой омбудсмен обжаловал решение суда об отмене штрафа для Терехова

Суд отменил штраф в 3400 грн, наложенный на мэра Харькова из-за нарушения языкового законодательства.

Вещательный омбудсмен Тарас Креминь обжаловал решение суда об отмене штрафа для главы Харькова Игоря Терехова за нарушение языкового законодательства.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал об этом "УП. Жизнь".

Штраф был наложен за то, что соцсети мэра Харькова велись на русском языке.

10 апреля суд признал противоправным постановление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о нарушении языкового законодательства Игорем Тереховым, и отменил его вместе со штрафом в 3400 грн.

"Если городской голова смог убедить суд в том, что его профили в социальных сетях являются частными, то мне информации недостаточно, ведь, например, его частные страницы ведет сразу 8 человек и речь идет исключительно о ходе событий в Харькове", — отметил омбудсмен ..

По его словам, в судебном деле Игорь Терехов встает "не против Уполномоченного, а против подавших жалобы харьковчан".

"Судиться против граждан Украины, если перефразировать мое постановление о нарушении им языкового законодательства, мне кажется, как минимум, некорректно, потому что жаловались харьковчане", – заметил Тарас Креминь.

После постановления о нарушении языкового законодательства Терехов начал вести свои страницы в соцсетях на украинском языке.

Напомним, экснардеп в Харьковской области агитировал за оккупацию Россией Украины. Он производил агитлистовки, где прославлял страну-агрессорку и русского врага.

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