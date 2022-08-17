Использование соли на грядках с помидорами: хитрость, которую знают опытные огородники

Хотите получить большой урожай помидоров? Необязательно покупать и использовать дорогие удобрения. Попробуйте подкормку помидоров с помощью обыкновенной поваренной соли. Читайте об этом способе в материале ТСН.ua.

Поваренная соль поможет защитить плоды от вредителей и болезней. В Telegraf сообщают, что опытные огородники довольно часто используют удобрения на основе хлорида натрия, ведь они способны ускорить процесс завязывания помидоров и делают их гораздо вкуснее.

Подкормка помидоров с помощью соли: три способа

Если вы хотите получить большой урожай, следует обратить внимание именно на соль. Это бюджетный и доступный всем способ подкормки помидоров, который подходит для многих целей: