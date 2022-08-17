Использование соли на грядках с помидорами: хитрость, которую знают опытные огородники

Хотите получить большой урожай помидоров? Необязательно покупать и использовать дорогие удобрения. Попробуйте подкормку помидоров с помощью обыкновенной поваренной соли. Читайте об этом способе в материале ТСН.ua.
Поваренная соль поможет защитить плоды от вредителей и болезней. В Telegraf сообщают, что опытные огородники довольно часто используют удобрения на основе хлорида натрия, ведь они способны ускорить процесс завязывания помидоров и делают их гораздо вкуснее.
Подкормка помидоров с помощью соли: три способа
Если вы хотите получить большой урожай, следует обратить внимание именно на соль. Это бюджетный и доступный всем способ подкормки помидоров, который подходит для многих целей:
- От болезней и вредителей – чтобы приготовить такое удобрение, нужно взять 0,25 кг соли и развести ее в 10 литрах воды. Кусты раствором нужно опрыскивать раз в месяц. Чтобы усилить воздействие удобрения, можно добавить 30 мл натертого хозяйственного мыла.
- Подкормка помидоров – такое удобрение готовить очень просто, вам понадобятся одна столовая ложка соли, 0,25 кг золы и 10 литров воды комнатной температуры. Чтобы помидоры хорошо росли и давали хороший урожай, нужно поливать их раствором раз в неделю.
- Для сахаристости плодов – солевой раствор поможет также увеличить сахаристость помидоров. Чтобы его приготовить, возьмите столовую ложку соли и разведите в 10 литрах воды. Составом нужно поливать кустики томатов раз в 10 дней. Чтобы получить эффективный результат, на один кустик разводите 0,5 литров раствора.