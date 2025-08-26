Использует ли РФ прорыв возле Доброполья: оценка ISW

Фронт / © ТСН.ua

Российское военное командование отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья в Донецкой области . Тактика малых групп, похоже, не обеспечила успеха в установлении устойчивых позиций.

Об этом пишет ISW.

Прорыв возле Доброполья

РФ не способна использовать прорыв

Военный обозреватель Константин Машовец 25 августа заявил, что командование 51 общевойсковой армии сейчас готовится к наступлению непосредственно на Покровск и Мирноград. Это свидетельствует о том, что РФ вернулась к своему первоначальному плану после кратковременного смещения акцента на использование прорыва к северо-востоку от Доброполья. Отчет Машовца и недавние украинские продвижения в рамках прорыва свидетельствуют, что российские войска, вероятно, не установили устойчивых позиций в рамках выступления. Сообщения российских милблогеров о проникновении близ Доброполья также значительно уменьшились за последние дни и снова сосредоточились на активности к северу, востоку и юго-западу от Покровска, что еще раз свидетельствует о том, что российские войска не смогли закрепить и использовать прорыв и снова сосредотачиваются непосредственно на Покровске.

Российские милблогеры на прошлой неделе предупреждали, что прорыв вблизи Доброполья был слишком узок по сравнению с его глубиной, что создавало уязвимость для украинских контратак и препятствий. Вражеские милблогеры также ранее предупреждали, что российским войскам пришлось расширить фланги проникновения, чтобы поддерживать его, чего российские войска до сих пор не смогли сделать.

«ISW ранее оценивала, что российская тактика инфильтрации и низкая плотность живой силы вдоль фронта на Покровском направлении, похоже, позволили российским войскам временно восстановить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья, но неспособность России наладить логистику для поддержки и усиления России расширять и использовать прорыв», — заключили аналитики.

Напомним, появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 25 августа. Украинские бойцы уволили населенный пункт в Донецкой области.

«Силы Обороны Украины уволили Новомихайловку и отвергли противника в Зеленой Роще», — говорится в сообщении.

В то же время, есть продвижение российских войск в Донецкой области.

"Враг продвинулся в Удачном и близ Соболевки", - детализировали осинтеры.