Испорченные COVID-вакцины в Харькове и новый адвокат Бритни Спирс. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Более девять тысяч доз вакцины от COVID-19 "Comirnaty", разработанной американской фармкомпанией Pfizer, доставили в Харьковскую область с нарушением "холодовой цепи" транспортировки. Читать дальше ->
- Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому прислали повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения в уголовном производстве. Читать дальше ->
- Судья Верховного суда Лос-Анджелеса в среду, 14 июля, разрешил американской певице Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке. Читать дальше ->
- В Грузии пострадавший от нападения противников ЛГБТ-сообщества оператор Общественного вещателя Илия Твалиашвили частично потерял зрение. Читать дальше ->
- Герцогиня Сассекская Меган Маркл создаст для видеосервиса Netflix приключенческий мультсериал о 12-летней девочке, которая будет искать вдохновение в историях выдающихся женщин. Читать дальше ->