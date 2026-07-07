Испорченный выпускной на Закарпатье: 12 людей оказались в больнице после отдыха в отеле

На Закарпатье люди могли отравиться питьевой водой из колодца / © закарпатская областная прокуратура

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В селе Шаян Хустского района отравилась группа школьников и их родителей из Луцка во время отдыха в местном гостиничном комплексе. С диагнозом острый гастроэнтероколит в инфекционную больницу госпитализировали двенадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних детей.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Обстоятельства инцидента и состояние потерпевших

Группа из тридцати четырех туристов находилась на территории закарпатского курорта в течение четвертого и пятого июля. После возвращения домой часть отдыхающих испытала резкое ухудшение самочувствия и шестого июля была вынуждена обратиться за неотложной медицинской помощью. В настоящее время состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильное, а шестерых пострадавших уже отпустили домой для амбулаторного лечения.

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Сами потерпевшие категорически связывают вспышку инфекции с употреблением местной питьевой воды. В ходе проверки правоохранители выяснили, что для бытовых нужд и приготовления горячих напитков в комплексе использовалась вода из обычного колодца. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали необходимые образцы из централизованной системы водоснабжения, колодца и бассейна для проведения детальных лабораторных исследований.

Расследование и поиск виновных

По информации Закарпатской областной прокуратуры, следователи выясняют все возможные версии этого массового заболевания людей. Правоохранители подробно изучают общие условия предоставления услуг администрацией заведения и уровень соблюдения требований санитарного законодательства на территории гостиницы.

«Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами», — отметили в Закарпатской областной прокуратуре.

Сведения об этом инциденте официально внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое заболевание людей» (ч. 1 ст. 325 УКУ). В случае доказательства вины ответственным лицам грозит уголовная ответственность за массовое отравление. Окончательный источник инфекции будет установлен только после завершения всех назначенных экспертиз.

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Напомним, более 20 детей попали в больницу после отдыха на озере. Медики и правоохранители выясняют источник инфекции и причин массового заболевания детей.

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