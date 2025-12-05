Поющий ректор представил новую книгу «Университеты» Михаила Поплавского»

Реклама

О событии он сообщил на своей странице в Instagram.

Презентацию посетили студенты и преподаватели, после чего автор провел автограф-сессию и подарил присутствующим новую книгу.

«Университеты» – это рассказ, в котором каждый эпизод из жизни Поплавского становится основой для размышлений о том, как пережитые события формировали его характер, ценности и жизненный путь. Прошлое в этой истории не просто вспоминается – оно осмысливается и превращается в важные авторские выводы.

В аннотации указано, что книга является искренней исповедью человека, который прошел путь от сельского парня из Мечиславки до «поющего ректора» и успешного лидера украинской образовательной индустрии. Читатель узнает о детских приключениях, дедовых наставлениях, юности в столице, первых шагах в культурно-образовательной сфере, становлении творческой личности и рождении феномена Поплавского – ректора, мецената, артиста, бизнесмена, политика, медийщика и наставника для тысяч студентов.

«Это книга о поражениях и победах, творческих решениях и управленческих баталиях, PR-технологиях и масштабных национальных проектах, которые объединяли страну под лозунгом: «Держим вместе украинскую волну!». Каждая глава – отдельный «университет» жизни. Благодарен судьбе, которая подарила мне такой тернистый, сложный и очень яркий путь. Я получил от жизни больше, чем мечтал», – отметил Михаил Поплавский во время презентации.

Автор подчеркнул, что издание учит стратегически мыслить, воплощать идеи, помнить свои корни и гордиться украинской идентичностью. В книге собраны рецепты успеха в бизнесе, секреты создания бренда, семейные истории и современный взгляд на мир медиа и социальных сетей.

Поплавский также подчеркнул, что самым успешным проектом его жизни является Киевский национальный университет культуры и искусств: «Учитель силен своими учениками. Верю, что они продолжат национальные проекты и будут популяризировать все украинское. Великое видение ничего не стоит без великих людей. Надеюсь, что книга «УНИВЕРСИТЕТЫ» МИХАИЛА ПОПЛАВСКОГО», которая надолго переживет своего основателя, станет ориентиром в сложных жизненных ситуациях и для студентов, и для будущего ректора творческого, богемного Университета культуры».