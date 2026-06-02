Исправительные работы и конфискация: в Украине готовят жесткие наказания для водителей электросамокатов

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает существенно усилить ответственность за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и другого малого электротранспорта, вплоть до конфискации средства и исправительных работ.

Ирина Игнатова
Электросамокат

За нарушения ПДД водители электросамокатов рискуют потерять свой транспорт и отправиться на исправительные работы / © Associated Press

В последние годы малый электротранспорт стал полноценным элементом городской мобильности, однако его использование до сих пор остается недостаточно урегулированным, что приводит к росту количества аварий.

О том, как именно законодатели планируют навести порядок на дорогах и тротуарах, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Почему возникла потребность в новых правилах

Инициатива возникла как ответ на современные вызовы и стремительный рост количества средств индивидуальной мобильности. Предыдущий законопроект по персональному транспорту был принят за основу еще в 2020 году, но его рассмотрение остановилось, а нормы с тех пор уже устарели.

Тем временем статистика аварийности постоянно растет. Только в течение 2025 года с участием электросамокатов в Украине зафиксировали 845 ДТП, в которых 19 человек погибли, а еще 912 получили травмы.

Какие наказания предусматривает законопроект №15283

Документ предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 126-1, устанавливающей следующие санкции для нарушителей:

  • За первое нарушение: штраф в размере 1700 гривен.

  • За повторное нарушение: штраф возрастет до 3400 гривен с обязательной конфискацией соответствующего электротранспортного средства.

  • За третье и каждое последующее нарушение: предусмотрено строжайшее наказание в виде штрафа на 17 000 гривен и направление на исправительные работы.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов тоже возрастут

Кроме водителей самокатов, законопроект пересматривает санкции за нарушение Правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, а также лицами, управляющими гужевым транспортом. В частности, предлагается существенно увеличить отдельные штрафы (в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан):

  • с 3 до 20 минимумов;

  • с 5 до 30 минимумов;

  • с 8 до 15 минимумов;

  • с 10 до 30 минимумов.

Ожидается, что принятие закона повысит дисциплину среди участников дорожного движения и создаст четкие правовые основания для наказания нарушителей. Документ должен вступить в силу на следующий день после его официального опубликования, после чего у Кабинета Министров будет три месяца на приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с новыми требованиями.

