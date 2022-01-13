Испугались, а одна девочка даже заплакала: в центре Берегового мужчина мастурбировал на глазах у детей

Испугались, а одна девочка даже заплакала: в центре Берегового мужчина мастурбировал на глазах у детей

Мужчина удовлетворял себя на виду у школьников и знакомой.

В Береговом Закарпатской области мужчина на глазах у детей удовлетворял себя. Он довел детей до слез, а таким поведением возмутил взрослых.

Об инциденте в Сети рассказала жительница Виноградова Любовь Понич, ставшая свидетелем происшествия.

По словам женщины, она вышла из магазина, вблизи которого был припаркован грузовой автомобиль и заметила четырех детей, проходивших мимо грузовика. Увидев что-то в грузовом отсеке машины, школьники в возрасте 7-9 лет испугались, одна из девочек даже заплакала.

"Я прохожу и вижу, как эспедитор компании, стоящий в машине смотрит на детей и нагло мастурбирует. Я детей отодвинула, мужчина меня увидел, но не переставал этого делать. Мне самой стало плохо", — говорит женщина.

По словам Любви, в тот момент она растерялась и не знала, что делать. Дети ушли, а она села в авто и уехала по делам. Впрочем, женщина заметила, что лично знает мужчину, и раньше уже встречала его по работе и замечала за ним странное поведение.

В комментариях под историей женщины пользователи посоветовали Любви в следующий раз снимать подобные ситуации на телефон и вызвать полицию. Некоторые поддержали автора поста в ее решении огласить этот инцидент.

Напомним, что в Кропивницком пенсионер мастурбировал на глазах у детей.

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