"Испугались и в панике врезались в заборы и деревья": в Черновцах из-за новогодних фейерверков погибли птицы

"Испугались и в панике врезались в заборы и деревья": в Черновцах из-за новогодних фейерверков погибли птицы

Птиц пугает шум от пиротехники, так что для пернатых фейерверки и подрыв петард часто заканчиваются смертью.

В одном из парков Черновцов в результате новогодних фейерверков погибли по меньшей мере 9 птиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная волонтерша, которая занимается спасением диких птиц Виктория Гусарова.

"Уже стало традицией. После новогодней ночи мы с мужем снова пошли на места ночевки птиц, проверить, не нужна ли кому помощь. Увы, картина печальна. Только в одном парке в центре города мы нашли 9 мертвых птиц. Птицы погибли в следствии взрывов фейерверков этой ночью", — написала благотворительница.

Птицы погибли в результате фейерверков, говорит волонтер, фото/Виктория Гусарова, Facebook

Она отметила, что осмотрела всех пернатых. По ее словам, птицы были упитанны, не имели внешних признаков заболеваний, из-за которых могли бы погибнуть.

Птицы погибли в результате фейерверков, говорит волонтер, фото/Виктория Гусарова, Facebook

"Все птицы умерли от удара. Об этом свидетельствует цианоз слизистых и брюшной полости и кровотечение из клюва и клоаки. Птицы испугались и просто летели в никуда, в панике врезаясь в заборы и деревья", — резюмировала волонтер.

Птицы погибли в результате фейерверков, говорит волонтер, фото/Виктория Гусарова, Facebook

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