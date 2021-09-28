Испуганная и обнаженная пришла в дом: в Одессе сексуально поиздевались над 32-летней женщиной и 14-летней девушкой

Испуганная и обнаженная пришла в дом: в Одессе сексуально поиздевались над 32-летней женщиной и 14-летней девушкой

Подозреваемые в содеянном сознались.

В Одессе за минувшие сутки жертвами преступлений против половой свободы стали 32-летняя женщина и 14-летняя девушка. Пострадавшие обратились в полицию и злоумышленников задержали.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Сначала в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она, напугана и обнаженная, пришла в ближайшей от места преступления дом и попросила вызвать полицию. Копам она сообщила об изнасиловании.

Впоследствии в полицию обратилась мать 14-летней девочки и рассказала о действиях сексуального характера, которые совершил в отношении несовершеннолетней неизвестной.

"Работники криминальной полиции по горячим следам раскрыли указанные преступления и установили, что к их совершению причастны совершенно разные лица — 24-летний житель одного из поселков городского типа Одесской области и 40-летний житель Одессы", — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали. В полиции открыли два производства по ч. 1 ст. 152 и ч.1 ст.156 Уголовного кодекса Украины. Мужчины в содеянном сознались.

Telegram/Департамент уголовного розыска

Напомним, в Одессе 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы, изнасиловал и ограбил мужчина.

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