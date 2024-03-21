Испытание позади: еще одна семья с 12-летней девочкой вернулась из оккупации в Херсонской области

Еще одна семья вернулась из оккупации – 12-летняя девочка с родителями уже дома.

Еще одну семью из Херсона удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, по его словам, команде Save Ukraine удалось забрать из оккупации 12-летнюю девочку и ее родителей.

"Настоящее счастье — когда дома. Все испытания уже позади, и сейчас семья в безопасности, получает необходимую медицинскую и психологическую помощь", — отметил Прокудин.

Всего с начала 2024 уже удалось вернуть 41 ребенка из Херсонской области.

"Ежедневно мы боремся за то, чтобы наши дети жили в Украине и чувствовали себя счастливо", — добавил глава Херсонской ОВА.

Напомним, 8 марта стало известно, что еще 10 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Сейчас это более 260 детей, спасенных из России и оккупации командой Save Ukraine.

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