"Испытываю те эмоции": разработчик нового школьного меню Евгений Клопотенко отреагировал на хейт в Сети

Шеф-повар спокойно отреагировал на шквал свалившейся на него критики.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, разработавший новое меню школьного питания в украинских школах, ответил хейтерам в соцсетях. Он считает, что человеческое неравнодушие является движущей силой.

Об этом он написал на своей странице в инстаграмме.

"За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция в отличие от меню от меня в садах, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я не разрабатывал еще меню для детских садов. Хочу на это сказать: спасибо каждому. Потому что благодаря такой волне разных мыслей, эта тема остается на устах. Неравнодушие народа — это движущая сила перемен... И если за два года все негативные комментарии исчезнут, это значит, что школьным питанием можно больше не заниматься, а пока мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И это природно, оно скрипит, ломается и это дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно", — написал Клопотенко.

Он добавил, что со своей командой они читают комментарии украинцев, анализируют их и прописывают следующие шаги:

обучение поваров;

обучение людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы.

обучение украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли ("это шутка", — заметил Клопотенко);

рассказ об основах здорового питания.

Евгений Клопотенко отметил, что на сегодняшний день тема питания детей в школах болезненна, но умалчивать существующие проблемы не стоит.

"Я знаю, что эта тема болит. И болит она сильно, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, испытываю такие же эмоции, и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас. Но у меня есть единственная просьба — не молчите. Это — хуже всего. Лучше пишите хейт, однако не молчите. Потому что изменения происходят там, где есть голос. Всем спасибо", — резюмировал Евгений Клопотенко.

Напомним, что по всей стране заработала новая система школьного питания. Многие удовлетворены изменениями. В некоторых же школах дети есть просто отказываются.

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