Истек срок действия ID-карты: сколько дней есть на обновление документа

ID-карта / © Государственная миграционная служба Украины

Реклама

В случае истечения срока действия паспорта гражданина Украины в форме ID-карты документы для его обмена могут быть представлены в течение одного месяца до даты окончания срока действия документа.

Об этом напомнила миграционная служба Днепропетровской области в Facebook.

В таком случае подлежащий обмену паспорт возвращается лицу после приема документов и подлежит обязательному возвращению при получении нового паспорта.

Реклама

В то же время, в период военного положения, если срок действия паспорта истек после 24 января 2022 (т.е. за 30 дней до введения военного положения) или во время действия военного положения, то такой документ считается действующим. Обмен такого паспорта производится в течение 30 календарных дней после отмены военного положения.

В случае других оснований для обмена паспорта (утрата, повреждение, изменение данных, изменение внешности и т.п.) документы необходимо подать в течение одного месяца со дня наступления соответствующего обстоятельства.

Относительно паспортов гражданина Украины образца 1994 года, если лицо не вклеило фотографию по достижению 25- или 45-летнего возраста и срок вклеивания наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года или после этой даты, то такой паспорт также считается действующим. В этом случае вклеить фотографию или совершить обмен паспорта необходимо в течение 30 дней после отмены военного положения.

Напомним, иногда с нашими документами могут случаться странные вещи, например, его обрисовал ребенок, погрызшая собака или паспорт залило водой. Даже незначительное повреждение может сделать паспорт недействительным.

Реклама

Раньше мы писали о том, когда паспорт нужно срочно менять и приводили список причин.

Новости партнеров