Истекает срок действия загранпаспорта, как получить в другом городе: ответы ГМС

Миллионы украинских граждан, спасаясь от войны, пересекают границу Украины, покидают оккупированные города, перемещаются в другие регионы страны. В этой связи возникают многие вопросы, что делать с паспортами, срок действия которых истек, можно ли и как их обменять, что делать в случае, если переехал в другое место жительства, есть ли возможность срочного оформления паспорта. Ответы на эти и другие вопросы в материале ТСН.ua.

Разъяснения относительно наиболее распространенных вопросов паспортов предоставляет Государственная миграционная служба Украины.

Если истек срок действия загранпаспорта, есть ли возможно его продлить

Правительство Украины приняло постановление, которое дает возможность продлевать срок действия загранпаспорта предыдущих образцов (не биометрический загранпаспорт гражданина Украины, загранпаспорт, срок действия которого истек в 2021 году, всех паспортов которые были оформлены с использованием бланков, утвержденных постановлениями Кабинета Министров Украины №1725 от 23.12.2004, № 858 от 26,2. от 07.05.2014 гг., в том числе паспортных документов для выезда за границу, срок действия которых продлевался.

В каком случае срок действия паспорта для выезда за границу невозможно продлить:

если владелец паспорта уже не является гражданином Украины,

в случае смерти лица, на имя которого был выдан загранпаспорт;

если загранпаспорт утрачен или похищен,

если паспорт оформлен с нарушением законодательства.

Можно ли получить паспорт в другом городе, не по месту оформления

Из-за военного положения в Украине и проблем с логистикой Государственная миграционная служба рекомендует этот вопрос уточнять непосредственно у работников ГМС в том территориальном подразделении, которое интересует человека. Получить информацию можна по телефонам «горячих линий» подразделений ГМС. По телефону "горячей линии№ аппарата ГМС можно выяснить и другие вопросы касающиеся предоставления административных услуг и проверки состояния оформления документов.

Для того чтобы завершить оформление паспорта или получить его в не том подразделении ГМС, где подавались документы, нужно обратиться в подразделение ГМС по месту фактического проживания и подать письменное заявление в котором указать:

данные лица - фамилию, имя, отчество, дату рождения;

название территориального органа/территориального подразделения, куда подавались документы;

указать причины необходимости получения паспорта в другом подразделении ГМС.

Можно ли делать срочный заказ документов (10 рабочих дней для ID-карты и 7 рабочих дней для паспорта для выезда за границу) и платить за это повышенный сбор сумму

В условиях военного положения невозможно соблюдать установленные законодательством сроки оформления документов, поэтому оплачивать повышенный административный сбор за срочное оформление документов не рекомендуется.

В случае, если срок действия паспорта, загранпаспорта, ID карты или других документов истек будут ли такие документы считаться документами удостоверяющими личность

Да, для подтверждения гражданства Украины или специального статуса, можно предъявлять документ, срок действия которого истек как документ, удостоверяющий личность. Так же можно предъявлять документ, в который своевременно не вклеена фотография по достижению 25-ти и 45-летнего возраста.

Можно ли отслеживать статус оформления паспортного документа, как это было раньше

Узнать состояние оформления документов можно с помощью соответствующего электронного сервиса «Проверка состояния оформления документов», доступного на официальном вебсайте ГМС

Можно ли переслать готовый паспортный документ гражданина Украины за границу

На сегодняшний день такой возможности у ДМС Украины нет.

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