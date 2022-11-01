Истекал кровью, но помогал жене выбраться: в Днепре спасают супругов, пострадавших от взрыва на АЗС

В Днепре врачи спасают супругов, пострадавших от взрыва российской ракеты на АЗС 25 октября. 28-летние Настя с Алексеем получили тяжелые ранения.

Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Алексей, теряя много крови, делал все возможное, чтобы помочь жене выбраться. До последнего момента поддерживал ее, закрывая раны руками", — написал он.

Женщину прооперировали уже дважды и достали два обломка рядом с сердцем. Вставать раненые пока не могут из-за того, что функции нижних конечностей сильно пострадали.

Фото: 11 канал

"Все время в реанимации были рядом, дотягиваясь друг до друга руками. Восьмилетний сын подходит по очереди к маме и папе, не понимая тяжесть их состояния, воспринимая все как детскую игру. Впереди долгий путь к выздоровлению", — добавил врач.

Напомним, российская армия вечером 25 октября нанесла ракетный удар по АЗС БРСМ-Нафта в Днепре. На месте погибли два человека: беременная женщина и оператор автомойки.

Фото: 11 канал

Сожгли беременную женщину – российская ракета сорвала АЗС в Днепре

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