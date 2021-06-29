Истекал кровью от укуса собаки: под Николаевом копы экстренно сопроводили 3-летнего ребенка в больницу

К полицейским обратился папа мальчика. Мужчина попросил сопроводить его и ребенка в медучреждение.
В Николаевской области 3-летнюю ребенка укусила собака. Мальчика, который истекал кровью, в сопровождении полиции госпитализировали в больницу.
Об этом вечером 28 июня сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
"Вечером к полицейским сектора реагирования патрульной полиции обратился житель Николаевского района с просьбой помочь ему с сыном быстро добраться до больницы. Правоохранители оперативно сопроводили авто с ребенком в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.
Там также добавили, что 28 июня полицейские сопровождали в больницу еще одного ребенка: девочку с повышенной температурой.
Напомним, что в Днепропетровской области служебная собака охранника на пляже набросилась на нетрезвых отдыхающих. Мужчина снял с собаки намордник, скорее всего, чтобы показать дебоширу, что не шутит, в тот же миг между ним и отдыхающим произошла драка.