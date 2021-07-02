Истекал кровью: в Тернополе мужчина на остановке перерезал себе вены

Истекал кровью: в Тернополе мужчина на остановке перерезал себе вены

Мужчину спасли полицейский и прохожие.

В Тернополе на остановке общественного транспорта молодой человек перерезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство. Он лежал и истекал кровью.

Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.

Мужчину, который истекает кровью, заметил патрульный, который был в отпуске. Он бросился помогать молодому человеку.

"В молодого человека были перерезаны вены на руках, а недалеко от него лежал станок для бритья. Патрульный остановил кровотечение и наложил повязку на рану. Причины такого поступка мужчина не назвал", — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

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