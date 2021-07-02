Истекал кровью: в Тернополе мужчина на остановке перерезал себе вены

Мужчину спасли полицейский и прохожие.
В Тернополе на остановке общественного транспорта молодой человек перерезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство. Он лежал и истекал кровью.
Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.
Мужчину, который истекает кровью, заметил патрульный, который был в отпуске. Он бросился помогать молодому человеку.
"В молодого человека были перерезаны вены на руках, а недалеко от него лежал станок для бритья. Патрульный остановил кровотечение и наложил повязку на рану. Причины такого поступка мужчина не назвал", — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, в Черниговской области спасли 17-летнего самоубийцу.