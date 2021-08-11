Истекала кровью и звала на помощь: в Хмельницкой области мужчина спас 17-летнюю девушку от суицида

Истекала кровью и звала на помощь: в Хмельницкой области мужчина спас 17-летнюю девушку от суицида

Девушка глубоко порезала себе руку.

Вечером на железнодорожном вокзале в городе Волочиск Хмельницкой области мужчина спас 17-летнюю девушку от самоубийства. Несовершеннолетняя перерезала себе вены и истекала кровью. Инцидент произошел 9 августа около 23:00.

Об этом сообщил территориальное управление Службы судебной охраны в Хмельницкой области, где работает спасатель несовершеннолетней.

"К счастью он оказался в нужном месте, в нужное время. Сотрудник ТУ, старший сержант Службы судебной охраны Виталий Ващишын, фактически вытащил из того мира молодую девушку", — говорится в сообщении.

Мужчина услышал на вокзале крики о помощи и бросился на спасение.

"Находясь вне службы, судебный охранник услышал, как человек зовет на помощь. Сотрудник не колеблясь бросился искать место, откуда раздавался голос", — рассказывают коллеги спасителя девушки.

Подбежав к одному из зданий, расположенной на территории вокзала, мужчина нашел 17-летнюю девушку, которая глубоко порезала себе запястье руки и выше.

фото/Территориальное управление Службы судовой охраны в Хмельницкой области

"Не растерявшись и не теряя времени Виталий установил, что кровотечение - венозное и сразу применил навыки, полученные на занятиях по домедицинской подготовки. Парень остановил кровотечение подручными средствами и до приезда врачей он поддерживал девушку в состоянии сознания. Неравнодушие охранника Фемиды спасло человеку жизнь и это главное", — подытожили в управлиенни Службы судебной охраны.

Напомним, мужчина пытался перерезать себе горло перед судом в Мукачево.

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