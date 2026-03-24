"Истерика Путина": эксперт объяснил массированные атаки РФ по Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Массированная атака РФ по Украине преследует цель истощения системы ПВО и является реакцией на отсутствие успехов россиян на фронте.

Такое мнение высказал военнослужащий Сил ТРО ВСУ и аналитик Александр Мусиенко для «Мы Украина».

По мнению эксперта, враг использует конфликт США и Израиля с Ираном. Россия рассчитывает, что из-за этого у Украины возникнет нехватка ракет для систем ПВО. В то же время Мусиенко связывает продолжающееся с марта усиление террора с провалом российского наступления.

Он отметил, что, несмотря на давление и увеличение штурмов, врагу не удалось прорвать оборону, а на Александровском направлении ВСУ даже вернули ранее оккупированные территории.

«Но вместе с тем есть причины, которые я называю истерикой Путина. Россия начала свое пришествие с марта. Можно сказать, что в марте их усилия проваливаются. Это констатирует и главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, президент Зеленский. Мы это видим по фронту», — отметил Мусиенко.

Аналитик добавил, что нынешняя активность врага в воздухе попытка компенсировать отсутствие ожидаемых результатов на земле.

Массированная атака на Украину 24 марта — последние новости

Напомним, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Из-за атаки по центру Ивано-Франковска повреждены 10 жилых зданий. Известно о гибели военного с его несовершеннолетней дочерью.

Также во Львове 24 марта раздавались взрывы во время атаки вражеских дронов. В городе работала противовоздушная оборона.

В Виннице прогремела серия взрывов во вторник, 24 марта. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города.

Впоследствии Юрий Игнат сообщил, что Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак на территорию Украины. Только в дневное время зафиксировали пролет более 400 ударных беспилотников, подтверждены попадания.