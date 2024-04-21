Истерика в Москве, Блинкен летит в Китай говорить про РФ: главные новости ночи 21 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Блинкен посетит Китай, где обсудит поддержку РФ Пекином — CNN Читать далее –>
- США могут направить в Украину дополнительных военных советников — Politico Читать далее –>
- Шмигаль рассказал, куда пойдет помощь от США Читать далее –>
- Во время рейда ЦАХАЛ на Западном Берегу были убиты 14 работников гуманитарной организации — СМИ Читать далее –>
- В России истерика из-за успешного голосования в Конгрессе за помощь Украине Читать далее –>
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