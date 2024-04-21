Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Истерика в Москве, Блинкен летит в Китай говорить про РФ: главные новости ночи 21 апреля 2024 года

Истерика в Москве, Блинкен летит в Китай говорить про РФ: главные новости ночи 21 апреля 2024 года

В РФ истерически отреагировали на помощь Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Блинкен посетит Китай, где обсудит поддержку РФ Пекином — CNN Читать далее –>
  • США могут направить в Украину дополнительных военных советников — Politico Читать далее –>
  • Шмигаль рассказал, куда пойдет помощь от США Читать далее –>
  • Во время рейда ЦАХАЛ на Западном Берегу были убиты 14 работников гуманитарной организации — СМИ Читать далее –>
  • В России истерика из-за успешного голосования в Конгрессе за помощь Украине Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация