Историческая находка: пластинку, прославившую Украину еще 100 лет назад, впервые услышали в Киеве

В Киев привезли уникальную пластинку с записью известной на весь мир колядки.

В Киеве на днях презентовали – уникальную пластинку с записью известной на весь мир колядки "Щедрик", которую исполняли в американском Карнеги-Холле ровно сто лет назад. В Нью-Йорк песню привезла республиканская капелла под управлением дирижера Александра Кошица.

Как получилось, что благодаря Щедрику столетие назад мир впервые услышал об Украине, говорится в сюжете ТСН.

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Пластинке, которую привезли в Киев, 122 года. На нее охотились месяцами в американских архивах. Впоследствии уже в Украине – искали возможность воспроизвести звук, а также специальный проигрыватель. Чтобы послушать уникальную версию "Щедрика", в столичном музее собралось более сотни человек.

Именно эти голоса на пластинке сто лет назад в самом известном в мире концертном зале услышали несколько тысяч американских зрителей и узнали об Украине.

Пластинку нашла в Америке и привезла в Украину исследовательница Тина Пересунько, чтобы рассказать – уже украинцам эту невероятную историю, которую хоронили десятилетиями в архивах КГБ.

Так, в 1919 году в УНР Симон Петлюра понимает, что мир об Украине, которая недавно была частью Российской империи, не знает. За собственные деньги он создает хор, так называемую республиканскую капеллу под управлением талантливого дирижера Александра Кошица. И – отправляет его в тур – по Европе. Есть письмо Петлюры Кошицу. Он пишет "когда вас будут интервьюировать – говорите: песня независимая, своя, непохожая, своеобразная – является частью независимой Украины". Симон Петлюра очень четко понимал, что нужно доносить миру, что есть такое государство, и оно стремится к независимости. И он по факту являлся основателем так называемой культурной дипломатии. Он понял, что лучше рассказывать о народе через его культуру.

Украинский журналист Аким Галимов, создавший цикл фильмов "Украина. Возвращение своей истории", историю Александра Кошица и его хора – изучает уже два года. Он рассказывает, что по словам свидетелей, Кошиц настолько эмоционально делал свое дело на сцене, что палочка дирижера врезалась в его руку и зрители видели, как из его руки текла кровь. После этого он начал выступать без палочки, просто диригируя руками.

Европейские, а впоследствии и американские гастроли капеллы Кошица произвели настоящий фурор.

"Три тысячи рецензий по моим скромным подсчетам вышло в прессе с отзывами на украинские песни и типа "Александр Кошиц — "лучший дирижер в Европе", — говорит исследовательница Тина Пересунько.

Впоследствии песню "Щедрик" переводят на английский. Первая запись переведенной колядки, сделанная в 36-м году.

"Типичная русская народная колядка", музыка Леонтовича, о котором мы не смогли найти никакой информации", пишут в архивах о композициии ее авторе.

Так настоящая история легендарной колядки была потеряна – и для мира, и для Украины. Но, несмотря на все, "Щедрик" возвращается и снова — звучит.

Напомним, что известный на весь мир "Щедрик" сочинил украинский композитор Дмитрий Леонтович. Он работал над ее созданием многие годы. Первую ее редакцию композитор создал в 1901-1902 годах, вторую — в 1906-1908 годах, третью - в 1914-м, четвертую — в 1916-м, и, наконец, пятую — в 1919 году. Наиболее удачной он избрал четвёртую версию и представил ее публике.

Впервые в 1916 "Щедрик" исполнил хор Киевского музыкально-драматического института имени М.В. Лысенко, где работал Леонтович. Композиция имела безумный успех и прославила ее автора.

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