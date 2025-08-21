Историческая сенсация в Переяславе: под корнями дерева нашли монету, которой почти 400 лет (фото)

Монеты / © Associated Press

На территории Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав» во время благоустройства случайно обнаружили старинную польскую монету.

Об этом пишет заповедник Переяслав.

В начале августа работники Переяславского ВУКГ выкорчевали большую ель, которая десятилетиями росла во дворе администрации заповедника. На следующий день место осмотрел заведующий отделом археологии кандидат исторических наук Александр Колыбенко. Именно он заметил потемневшую от времени монету.

Почему она так важна

Монету очистил и определил заведующий сектором «Археологическая экспедиция» Александр Прядко. Он установил, что это польский «пулторак» — серебряная монета номиналом 1,5 деньги, отчеканена в 1625 году.

«На аверсе мы видим пятипольный герб под короной и надпись на латинском: SIGIS.3.DG REX.PMDL — это титул короля Сигизмунда ІІІ Вазы», — пояснил Прядко.

Как выглядит монета

На реверсе монеты изображено государство с цифрой 24 — символ прежнего количества «полутораков» в серебряном таляре. Рядом размещена надпись на латинском «MONE.NO.REG.POLO» — «Монета нового Королевства Польша». Под государством изображен герб Великого Подскарбия Коронного Ермолая Лигежи, занимавший должность в 1614–1627 годах.

Серебряная монета номиналом 1,5 деньги, отчеканенная в 1625 году / © Фото из открытых источников

Интересно, что монета является ровесницей Переяславского казацкого полка, впервые упомянутого в 1625 году. Именно тогда король Сигизмунд ІІІ Ваза предоставил городу герб, сохранившийся по сей день.

Что это значит для истории

Эта находка напоминает нам, что культурные наслоения центральной части Переяслава скрывают в себе уникальное наследие от X до XVIII века. Их нужно максимально оберегать от разрушений», — подчеркивают ученые заповедника.

Серебряный пулторак пополнит нумизматическую коллекцию музея.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области, неподалеку от Галича, археологи обнаружили древний путь, который датируется XII-XIII веками и вел в Церковь Святого Пантелеймона.

«Мы наткнулись на остатки старой дороги. Она повреждена, но сохранились фрагменты речной гальки. Дорога вымощена по направлению к храму примерно в Княжескую эпоху», — рассказали исследователи.

Ширина найденных участков составляет 1,2–1,3 метра. По мнению археологов, разрушение могло быть вызвано оползнями.

При раскопках также нашли средневековую подкову и обломки керамики. «Это части посуды XII-XIII веков с характерными вкраплениями песка», — объяснил ученый Фиголь.

Научный секретарь Национального заповедника «Древний Галич», кандидат исторических наук Андрей Стасюк считает, что находка может стать новой изюминкой. По его словам, эта дорога, вероятно, соединяла Храм Святого Пантелеймона со средневековой пристанью Древнего Галича, ныне расположенной на территории современного города.

«Если удастся сохранить этот путь, его можно будет интегрировать в пространственную экспозицию. Ведь в Украине редко встречаются мощенные дороги, которым 600–800 лет», — подчеркнул он.

Археологи отмечают, что открытие позволяет лучше понять систему коммуникаций средневекового Галича. Работы планируют продолжить, чтобы определить длину дороги и ее значение.