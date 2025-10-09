Исторические отступления и отвратительные вещи: Кислица вспомнил поведение Мединского в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле в 2022 году

Реклама

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, как вел себя советник Путина Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Он утверждает, что представитель РФ «действовал на нервы».

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Spiegel.

Как отметил Кислица, Мединский

Реклама

«Мединский действовал на нервы своими историческими отступлениями. Но мы заранее договорились в нашей делегации, что просто дадим высказаться другой стороне, а потом поблагодарим их и представим нашу повестку дня», — объяснил замглавы МИД Украины.

Кислица говорит, что Мединский говорил вздор во время первого раунда. Среди них: Некоторые члены вашей делегации могут потерять больше родственников в этой войне.

«За годы, проведенные в Нью-Йорке, я научился, что иногда лучше не реагировать на такие вещи сразу. Но во время второго раунда я напомнил ему об этом. Я сказал ему: „Господин Мединский, напоминаю вам, что вы не можете повышать на меня голос; я не работаю на российское правительство“, — сказал Кислица.

Известно, что племянника Кислицы убили на войне, это не было секретом. Так что Мединский, очевидно, действительно пытался «ударить» этим фактом.

Реклама

«Когда кто-то говорит „другие“ родственники, они предполагают, что некоторые уже погибли. Мединский сказал действительно гадкие вещи. Он сказал, что на этой войне россияне убивают других россиян. Кто-то сидит напротив вас, смотрит вам и военнослужащим вашей делегации в глаза — людям, которые сами воюют или потеряли родных — и говорит: у вас нет национальности, нет идентичности. Вы россияне, мы убиваем россиян», — заключил Кислица.

Ранее Кислица сказал, что спецпредставителю США на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу следует приехать с визитом в Украину.

По мнению дипломата, идет непонимание контекста. Так, у американца нет группы экспертов, которые могли бы лаконично объяснить ему историю определенных вещей, в частности, по сути конфликта между Россией и Украиной.

«Виткофф — бизнесмен. То, как он работает и мыслит больше происходит от мира бизнеса, чем от геополитики. И не желая умалять его интеллектуальные способности, можно просто объективно заявить, что, по моему мнению, у него нет группы экспертов вокруг себя, которые могли бы лаконично объяснить ему историю определенных вещей. Я считаю, что Виткофф был введен в заблуждение россиянами во время его визитов, когда россияне просто переупаковали старые идеи с 2022 года», — отметил Кислица