Исторические претензии: Кулеба в Польше упомянул о принудительной депортации украинцев

Во время визита в Польшу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос о Волынской трагедии 1943 года упомянул о принудительном выселении украинцев во время операции Висла после Второй мировой войны.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В польском городе Ольштыне на панельной дискуссии "Польша будущего", на которой присутствовал также глава польского МИД Радослав Сикорский, речь зашла о том, как обе страны могут снизить напряжение по историческим претензиям.

Дмитрия Кулебу, в частности, спросили, когда Украина позволит польским специалистам провести эксгумацию тел погибших поляков во время Волынской трагедии 1943 года. На это украинский министр ответил упоминанием об операции "Висла", во время которой были депортированы украинцы.

"Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын? Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы — полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам”, — подчеркнул глава украинского МИД.

В то же время он отметил, что не существует никаких проблем с эксгумацией погибших поляков, но Украина просит также почтить память украинцев.

Радослав Сикорский в свою очередь призвал думать больше о будущих польско-украинских отношениях, чем об исторических претензиях.

"Можно беспокоиться о том, что соседи сделали друг другу в прошлом, а можно думать о том, как предотвратить подобные ситуации в будущем и как бороться с общим врагом", — подчеркнул он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не сможет вступить в ЕС.

Напомним, Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии, где требует признания вины украинцами.

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