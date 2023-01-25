Исторический центр Одессы — под защитой ЮНЕСКО: в список культурного наследия вошли более 50 объектов

Такое решение было принято по ускоренной процедуре во время внеочередной сессии в Париже.

В течение двух дней представители российской делегации пытались помешать тому, чтобы исторический центр Одессы оказался под защитой ЮНЕСКО. Но решение, в которое Одесса шла более 10 лет, было принято.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В список культурного наследия попали более полусотни объектов. Это и Одесский национальный академический театр оперы и балета, Потемкинская лестница, здания Одесского археологического музея и Английского клуба, а также дом Александра Петровича Руссова и Воронцовский дворец, который в начале полномасштабного вторжения повредила российская ракета.

Включение исторического центра во всемирное наследие позволит Одессе защитить уникальные памятники от разрушения, сообщают корреспонденты ТСН.

"Агрессор будет сто раз думать или разрушать или не разрушать. И если они что-то разрушат, то это даст очень большой аргумент, что нам нужна противовоздушная оборона, оружие и все остальное. Поэтому это культурное оружие против агрессора", — отметил менеджер рабочей группы. по вопросам включения исторического центра в наследие ЮНЕСКО.

Отметим, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал решение, к которому Одесса шла более 10 лет.

"В течение двух дней, используя множество процедурных уловок, нарушающая все международные соглашения страна пыталась вынести этот вопрос из повестки дня обсуждения или по крайней мере перенести его. Этого сделать им не удалось. Поэтому с сегодняшнего дня Одесса находится фактически под голубым щитом защиты ЮНЕСКО. Впереди и в местных властей, и у центральной еще очень много работы по критериям соответствия стандартам ЮНЕСКО", — написал Ткаченко.

Министр выразил благодарность всем, "кто боролся на культурном и дипломатическом фронте за эту победу".

Ткаченко поблагодарил постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, посла Вадима Омельченко, представителей городских властей Одессы, мэра Одессы Геннадия Труханова, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел Украины.

Добавим, что Россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия. Отдельные удары России были направлены на уничтожение объектов культуры, в частности музея Григория Сковороды Харьковской области и краеведческого музея в Иванкове Киевской области.

Также известно, что оккупанты разворовывают украинскую культуру на захваченных территориях. Так Херсонские музеи полностью разграблены.

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